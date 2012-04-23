Долар на міжбанку подолав позначку 8,04 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0290/8,0350, на 12:00 ціни піднялися до 8,0360/8,0405 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2722/0,2726, на 12:00 ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 29.5050 (+0,0351).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3162/1,3164, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5685/10,5780, на 12:00 ціни знизилися до 10,5655/10,5755.