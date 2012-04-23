Греція в 2011 році скоротила дефіцит бюджету до 9,1% ВВП

Брюссель. У 2011 році Греція скоротила дефіцит бюджету до 9,1% ВВП, або на 19,6 млрд. євро.

Про це свідчить оприлюднене сьогодні повідомлення Статистичного бюро країни.

Зовнішній борг країни за підсумками 2011 року досяг 355,6 млрд євро, або 165,3% ВВП.

У 2010 році дефіцит бюджету Греції становив 10,6% ВВП, а зовнішній борг – 144,9% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Греція зараз одержує допомогу від ЄС і Міжнародного валютного фонду з метою подолання боргової кризи.

Перша програма допомоги країні була схвалена ще у 2010 році, а в лютому цього року країни - члени єврозони і МВФ узгодили другу програму, яка передбачає надання Афінам фінансової допомоги в обмін на структурні реформи і зменшення соціальних витрат бюджету, що має сприяти поступовому виходу Греції з кризи.

За прогнозами, у 2012 році дефіцит бюджету країни має скоротитися до 7% ВВП, а зовнішній борг – до 145,5% ВВП.

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