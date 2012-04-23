На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0360/8,0395 грн/дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0290/8,0350, до 12:00 ціни піднялися 8,0360/8,0405. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0360/8,0395 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2722/26, на час закриття ціни знизилися 0,2721/25. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5225 (+0,0526).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3162/64, а до 15:00 знизилися 1,3130/32. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,5685/10,5780, до 12:00 ціни скоректувалися 10,5655/10,5755. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,5525/10,5610.