Результати роботи українських банків за I квартал

«Родовід Банк» у першому кварталі скоротив збиток у 9,9 разів - до 39,721 млн грн

«Родовід Банк» (м. Київ) у I кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив збиток в 9,9 разів - до 39,721 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому системі розкриття інформації НКЦБФР.

Активи банку в звітному періоді збільшились на 0,2% і на 1 квітня 2012 року склали 9,034 млрд грн кредити і заборгованість клієнтів - на 1,5%, до 290,214 млн грн, зобов'язання - на 0,6%, до 5,395 млрд грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 12,359 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,2% - до 3,639 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

У 2011 році «Родовід Банк» скоротив збиток, у порівнянні з 2010 роком, в 3 рази - до 1,399 млрд грн.

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«Ощадбанк» у І кварталі збільшив прибуток на 41% - до 178,3 млн грн

«Ощадбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 41% - до 178,3 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації НКЦБФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 7% і на 1 квітня 2012 року складе 78,418 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 3%, до 49,035 млрд грн, зобов'язання - на 8%, до 60,467 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 15,538 млрд грн, власний капітал збільшився на 1,6% - до 17,951 млрд грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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Банк «Форум» у I кварталі отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн. збитку роком раніше

Банк «Форум» (Київ) у I кварталі 2012 року отримав 1,295 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн. збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в квартальному звіті банку.

Активи банку в січні-березні скоротилися на 2,5% і на 1 квітня 2012 року склали 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,1%, до 7,12 млрд грн, зобов'язання - на 2,9% , до 8,72 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-березні 2012 року не змінився і на 1 квітня склав 5,935 млрд грн, власний капітал - зменшився на 0,08%, до 1,49 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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«Укрексімбанк» у першому кварталі збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн

«Укрексімбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 3% і на 1 квітня 2012 року склали 72,851 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 1,6%, до 42,234 млрд грн, зобов'язання - на 4%, до 55,109 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 16,414 млрд грн, власний капітал збільшився на 6,191 млн грн - до 17,742 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

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«Промінвестбанк» у 1-му кварталі отримав чистий прибуток у 3,616 млн грн проти збитку 48,674 млн грн роком раніше

"Промінвестбанк" (ПІБ, Київ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у 3,616 млн грн порівняно зі збитком 48,674 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у звітності банку, оприлюдненій на його сайті.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 6% і на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 29,626 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 35,331 млрд грн, статутний капітал - на 0,3%, до 5,299 млрд грн, власний капітал - на 1%, до 5,132 млрд грн.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація), станом на 15 серпня 2011 р., володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку».

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