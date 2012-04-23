Регулятивний капітал українських банків у І кварталі скоротився на 3,4%

Регулятивний капітал українських банків у першому кварталі п.р. скоротився на 3,4%, або на 6,137 млрд грн, - до 171,179 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У березні розмір регулятивного капіталу збільшився на 0,7%, або на 1,138 млрд грн.

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

Сума простроченої заборгованості за кредитами в комбанках за перший квартал збільшилася на 0,6% (у березні скоротилася на 2,3%) - до 79,794 млрд грн. Також збільшилася її питома вага в кредитному портфелі банків з 9,61% до 9,64%.

Частка іноземного капіталу в банківській системі країни за січень-березень скоротилася з 41,9% до 41,8%. Кількість банків з іноземним капіталом залишалася на рівні 53 кредитно-фінансових установ, з яких 22 банки, - із 100%-ним іноземним капіталом.

Станом на 1 квітня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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