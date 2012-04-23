Податкова провела «рестайлінг» методів боротьби з тіньовою економікою

Державна податкова служба вдосконалила методику протидії процесам тінізації економіки.

Про це під час колегії повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

За його словами, саме виведення коштів із тіньового обігу забезпечить наповнення бюджету, дохідна частина якого, нагадаємо, була нещодавно збільшена Верховною Радою на 33,3 млрд грн.

«За підсумками першого кварталу зростання надходжень складає 7,4 млрд грн від рівня минулого року. В подальшому ми маємо задіяти весь спектр впливу на несумлінних платників, аби організувати адекватний податковий супровід економічного зростання», - зауважив О.Клименко.

Водночас, він підкреслив, що детінізація жодним чином не призведе до підвищення податкового тиску на легальний сектор економіки.

«Наша зброя – інтелект та аналітика, а не м’язи та кулаки. Ми повинні доводити провину конкретного порушника та змушувати його відшкодовувати все належне», - підсумував О.Клименко.

Нагадаємо, автоматизована система виявлення суб’єктів тіньової економіки запроваджена у лютому минулого року. За рік її роботи сплата ПДВ ризиковими підприємствами зросла вдвічі.

Зокрема, у лютому 2011 року, коли комплексна програма запобігання та протидії процесам тінізації економіки ще не діяла, платники «групи ризику» спрямували до бюджету 1,3 млрд грн. У березні 2012-го – вже 2,9 млрд грн.

Всього від підприємств, що використовувалися у схемах мінімізації податків, за підсумками 2011 року надійшло 28 млрд грн ПДВ із 76 млрд грн загальних зборів цього податку.

За три місяці 2012 року до бюджету надійшло 19,7 млрд грн ПДВ, з них від підприємств даної категорії – 8,4 млрд грн.