Долар на міжбанку продовжив зростати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0350/8,0410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2729/33, котирування відносно євро-гривні пішли вгору – 10,5835/10,5930. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3177/79 (понеділок — 1,3162/64).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.