ДТЕК завершив 2011 рік з прибутком 2,8 млрд грн

ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк) завершило 2011 рік з чистим прибутком 2,817 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток становив 3,918 млн. грн.

Про це сказано у річній звітності компанії, опублікованої у Єдиній системі комплексного розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, у 2011 році «ДТЕК» скоротив чистий дохід на 33,8% у порівнянні з 2010 роком – до 0,893 млрд грн, а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 33,8% – до 1,072 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.

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