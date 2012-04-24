Студія кінодубляжу B&H відшкодувала завдані бюджету збитки на 24,2 млн. грн

Студія кінодубляжу B&H відшкодувала збитки, завдані бюджету, на суму 24,2 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

Як нагадав перший заступник голови ДПС у м. Київ - начальник управління податкової міліції ДПС у м. Києві Ігор Усик, проти цього підприємства було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

«Посадовці підприємства, які сплатили податки і збори, а також відшкодували збиток, завданий державі невчасною сплатою, звільняються від кримінальної відповідальності згідно з ч.4 ст.212 Кримінального кодексу», - відзначив він.

Нагадаємо, 5 квітня 2012 року слідчі податкової міліції ДПС у м. Києві провели обшук в одному з підприємств кінематографічної галузі. Підставою для цього стала несплата податків на суму понад 18 млн. грн, загальна сума збитку разом зі штрафними санкціями становила 24,2 млн. грн.