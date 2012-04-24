Нардеп Шепелев продає «Європейський банк раціонального фінансування»

Народний депутат України Олександр Шепелев продає належний йому «Європейський банк раціонального фінансування» (ЄБРФ), повідомляє газета «КОМЕРСАНТ-Україна».

За інформацією видання, новим власником банку стане колишній заступник голови правління «Родовід Банку» Дмитро Єгоренко.

Як повідомляє газета, минулого тижня збори акціонерів (ЄБРФ) вирішили звільнити голову наглядової ради банку Валерія Солода і члена ради Олену Кузнецову. Вони володіють 0,0001% і 0,001% акцій банку відповідно. Головою ради призначено Дмитра Єгоренка (0,0002%), а членом — Крістіна Ханович (0,0001%).

За даними «КОМЕРСАНТ-Україна», новий голова наглядової ради стане реальним власником кредитно-фінансової установи.

На 1 січня 2012 р. народний депутат Олександр Шепелев, за даними Нацбанку, володів 16,39% банку безпосередньо (36,48% опосередковано), його дружина Галина Шепелева — 36,485 і 56,77% відповідно. «Я продав усі 100% банку. Ми домовилися, що гроші покупець віддасть пізніше. Він (Дмитро Єгоренко) став головою наглядової ради і тепер змінює команду», - розповів виданню Шепелев.

Також наголошується, що зміни у керівництві ЄБРФ почалися ще місяць тому. 26 березня було звільнено голову правління Андрія Клена, замість нього призначено Марію Шестакову, яка до грудня 2011 р. була директором одного з відділень «Родовід Банку».

«Ми справді зараз підсилюємо команду, якій ставимо завдання підняти за рік банк на дві групи вгору. Останні два роки банк не розвивався, не кредитував, а зараз ми залучимо нових клієнтів, зокрема тих, які обслуговувалися у «Родовід Банку», - повідомив «КОМЕРСАНТ-Україна» Єгоренко. - Є давні клієнти у чорній металургії. Прийдуть нові — з сектора металообробки. Члени правління прийшли також із Кредитпромбанку, ПУМБу. Відповідно, з цих банків також перейдуть клієнти. Ми концентруватимемося на кредитуванні малого і середнього бізнесу, якому в одні руки видаватимемо 4-4,5 млн. грн».

Довідка УНІАН. «Європейський банк раціонального фінансування» зареєстровано у 1993 році.

На 1 січня 2012 року активи банку становили 231 млн. грн, зобов'язання — 40,3 млн. грн, власний капітал — 190,76 млн. грн, статутний капітал — 153 млн. грн.

2011 рік банк завершив зі збитком 1,34 млн. грн.