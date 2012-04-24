На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0320/8,0355 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги долларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0350/8,0410, до 12:00 ціни знизилися 8,0320/8,0345. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0320/8,0355 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/33, до 12:00 ціни знизилися 0,2728/32. До закриття ціни повернулися до ранкових значень 0,2729/33. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,4225 (-0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3145/85. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,5835/10,5930, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5745/10,5820. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися 10,5810/10,5895.