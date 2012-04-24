ВР ухвалила закон про впорядкування податкового декларування

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування".Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення на ранковому пленарному засіданні ВР проголосували 256 народних депутатів з 419 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом скасовано додаток 7 до податкової декларації про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, який подається до податкових органів фізичними особами, які також подають за місцем роботи аналогічну декларацію згідно із Законом "Про засади запобігання і протидії корупції".

Водночас, з метою вирішення питання збалансування декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, внесено зміни до деяких законів України, якими також передбачено подання податкових декларацій до податкових органів.