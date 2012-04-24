Підприємства Україні в першому кварталі збільшили обсяг реалізованих послуг на 14%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами Україні в січні-березні 2012 року склав 65,2 млрд грн, що в порівнянних цінах на 14,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 1,43 тис. грн. Водночас, споживання послуг жителями різних регіонів України неоднакове і коливається в межах від 356,7 грн на одну людину в Тернопільській області до 8416 тис. грн у Києві.

У березні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 23,6 млрд грн, що на 10,3% більше (у співставних цінах), ніж за аналогічний період у 2011 році.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припадала на послуги різних видів транспорту, пошти та зв'язку, третина - склали послуги з проведення операцій із нерухомістю, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей, склав більше половини (53,7%) від загального обсягу наданих послуг.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами Україні в 2011 році становив 258 млрд грн, що у співставних цінах на 19% більше в порівнянні з 2010 роком.