В Україні планується активніше використовувати механізми страхування експортних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на брифінгу за підсумками засідання комітету економічних реформ, проведеного сьогодні Президентом України Віктором Януковичем.

Вона зазначила, що така ініціатива розглядається в рамках ініціатив із розвитку реального сектора економіки.

Зокрема, вона повідомила, що розглядається питання створення спеціальної установи, яка здійснюватиме підтримку експорту. «Його основними функціями буде страхування експортних кредитів, надання гарантій виконання зовнішніми покупцями своїх зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами й видача гарантій банкам-кредиторам за експортними кредитами. Це має допомогти українським експортерам при роботі на зовнішніх ринках», - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що механізм реалізації цієї ініціативи має бути закладений у законі «Про державну та фінансову підтримку експортної діяльності», який знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Ще однією ініціативою є вдосконалення роботи зовнішньоторговельних представництв. «Мінекономрозвитку і МЗС повинні оцінювати діяльність наших зарубіжних представництв, зокрема за параметрами, яким чином вони підтримують експортну діяльність українських національних товаровиробників», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні Президент наголосив на важливості ефективного розвитку реального сектору економіки.