Щорічні доходи криміналу в 2,1 трлн дол ставлять його на рівень G20 - ООН

Щорічні доходи кримінального бізнесу складають близько 2,1 трлн дол, що робить його однією з 20 найбільших економік світу, заявив заступник генсекретаря ООН, виконавчий директор управління ООН боротьби з наркотиками і злочинністю Юрій Федотов.

За оцінками ООН, доходи всесвітнього кримінального бізнесу дорівнюють приблизно 3,6% світового валового продукту.

«Це ставить кримінальний бізнес в розряд найбільших економік світу, одною з 20 провідних економік», - підкреслив Ю.Федотов.

Заступник генсека ООН повідомив, що ці підрахунки недавно вперше були проведені очолюваним ним управлінням та Світовим банком на основі даних 2009 року.

Раніше, виступаючи у Відні на засіданні комісії ООН із запобігання злочинам, Ю.Федотов повідомив, що, «за наявними оцінками, країни, що розвиваються втрачають до 40 млрд дол через корупцію». При цьому, щорічний прибуток від незаконної торгівлі людьми перевищує 30 млрд дол, передає Газета.RU.