Долар до завершення сьогоднішніх торгів може зрости в ціні - експерт

На торгах в середу, 25 квітня, долар до завершення дня може зрости в ціні, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, по парі EUR/USD ймовірне повернення до позначки нижче 1.3160 з подальшою метою 1.3070.

Як відзначають аналітики, позиції GBP/USD будуть під впливом даних з Великобританії. Публікація попереднього звіту по ВВП за 1 квартал здатна підтримати фунт, якщо показники перевищать прогнози. Причому шанси на такий результат не такі вже й низькі, враховуючи недавню позитивну статистику. В такому разі найближчою метою стане рівень 1.6180, тим не менше, американська сесія може внести свої корективи. З'явилися чутки про те, що Банк Японії піде на додаткове пом'якшення, а також відкладення реалізація QE3 від Федрезерву говорять про те, що у USD/JPY великі шанси на зміцнення. Пара може пробитися вище позначки 81.30 і попрямувати до 81.75.

В центрі уваги інвесторів у середу буде засідання FOMC щодо ставки. Уже не викликає сумніву той факт, що економіка США сповільнила темпи відновлення, проте споживачі продовжують витрачати, а компанії - наймати нових працівників.

Особливий інтерес матимуть американські прогнозні дані щодо інфляції та безробіття. Якщо перші зростуть, а другі впадуть, це знизить шанси на додаткове пом'якшення монетарної політики.