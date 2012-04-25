«ВТБ Банк» через відсутність прибутку не буде виплачувати дивіденди за 2011 рік

«ВТБ Банк» (м. Київ) не буде виплачувати дивіденди за 2011 рік. Про це йдеться в Протоколі про підсумки річних зборів акціонерів банку, що відбувся 13 квітня, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 25 квітня ц.р.

«Не здійснювати виплату акціонерам ВАТ «ВТБ Банк» дивідендів за простими акціями за 2011 рік у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2011 рік», - йдеться в повідомленні.

Отриманий збиток у розмірі 356,967 млн грн буде покритий за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Раніше, у Звіті про фінансові результати за 4 квартал 2011 року банк вказував, що його прибуток склав 581,525 млн грн.

Крім того, на зборах акціонери розширили склад Наглядової ради банку з 8 до 9 осіб і призначили його членом представника російського ВАТ «Банк ВТБ» Девіда Брауна.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2012 року становили 37,067 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 33,140 млрд грн, зобов'язання - 33,011 млрд грн, статутний капітал - 5,416 млрд грн, власний капітал - 4,057 млрд грн.

«ВТБ Банк» в 2011 році отримав збиток 356,967 млн грн.