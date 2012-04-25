Азаров доручив Хорошковському цього року закінчити дерегуляцію бізнесу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що робота з дерегуляції бізнесу в Україні затягнулася і необхідно активізувати дії для того, щоб завершити її цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Робота з дерегуляції затягнулася, а з введенням дерегуляції на місцях чиновники тягнуть гуму. Необхідно посилити цей вирішальний напрям роботи», - сказав він.

М.Азаров відзначив, що успішне проведення дерегуляції дасть поштовх розвитку економіки і дозволить збільшити надходження інвестицій.

«Необхідно максимально відкрити двері для інвестицій. Це означає, перш за все, в поточному році завершити дерегуляції», - сказав М.Азаров.

Прем'єр доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському взяти під контроль процес завершення дерегуляції.

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