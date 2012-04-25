Богатирьова у 2011 році отримала більш як 600 тис грн. доходу

12:18, 25 квітня 2012
Фінанси
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Віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова у 2011 році отримала сукупний дохід на суму 641,634 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, про це йдеться у оприлюдненій декларації Р.Богатирьової про доходи за 2011 рік.

Згідно з декларацією, із загальної суми сукупного доходу 403,264 тис. грн становила заробітна плата, 6,657 тис. грн – дохід від науково-викладацької, 198,089 тис. грн – пенсійні виплати, 33,624 тис. грн – матеріальна допомога. Дохід чоловіка становив 338,277 тис. грн.

Р.Богатирьовій належить квартира в Києві площею 21,43 кв. м, а також апартаменти в м. Ялта площею 143,3 кв. м.

У власності родини Р.Богатирьової перебувають легкові автомобілі Toyota Land Cruiser 1996 року випуску, Lexus GS 300 2006 року випуску та Mersedes-Bens GL 450 2007 року випуску. Її чоловік володіє земельними ділянками площею 600, 530 та 671 кв. м, квартирою в м. Київ площею 255,6 кв. м, а також гаражем площею 17,9 кв. м та частиною нежилого приміщення в м. Одеса (129,3 кв. м).

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