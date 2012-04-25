Клименко: недосконалість законодавства і тіньова економіка – основні причини корупції

Недосконалість податкового законодавства України, а також високий рівень тінізації економіки залишаються основними причинами корупції в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, виступаючи під час Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Актуальні проблеми протидії корупції в органах Державної податкової служби України».

Він зазначив, що на сьогодні ДПСУ реалізує цілу низку заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією у відомстві. Так, для підвищення ефективності цих заходів впроваджується ризикоорієнтована система моніторингу корупційних ризиків, котра дасть змогу визначати підрозділи податкової служби, найбільш схильні до впливу корупції.

Ще одним ефективним напрямком усунення корупційних ризиків, на думку О.Клименка, є мінімізація людського чинника, тобто обмеження контакту платників податків з працівниками ДПСУ при адмініструванні податків.

Це передбачає зменшення термінів видачі дозвільних документів, визначення чітких підстав для відмови в задоволенні звернень платників податків.

Також глава Державної податкової служби України зазначив, що на сьогодні значна увага приділяється впровадженню процедур системного контролю за діями податківців з боку органів ДПСУ вищого рівня, а також підрозділів внутрішньої безпеки.

Крім того, О.Клименко підкреслив, що прийняття Податкового кодексу дало хороший фундамент для боротьби з корупцією.

При цьому, за його словами, все ще існують різні законодавчі неточності і різночитання, котрі дають можливість ухилятися від сплати податків.

У зв'язку з цим О.Клименко висловив переконання, що Податковий кодекс надалі доповнюватиметься і вдосконалюватиметься.

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