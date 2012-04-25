ДПСУ шукатиме потенційних корупціонерів за анонімками та відгуками у мас-медіа

У Державній податковій службі впроваджують автоматизовану систему моніторингу корупційних ризиків. Багатофакторний аналіз виявить найбільш небезпечні у цьому сенсі підрозділи, що дозволить концентрувати зусилля у боротьбі з корупцією на найважливіших напрямах.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, про це заявив її голова Олександр Клименко під час конференції, присвяченій проблемам боротьби із корупцією.

За його словами, нова система опрацьовуватиме дані службових розслідувань, перевірок управління внутрішньої безпеки, анонімних опитувань працівників та платників податків, а також звернення громадян, що надходять на гарячу лінію «Пульс податкової». Враховуватимуться і відгуки у мас-медіа щодо роботи посадових осіб Служби.

«Ми, звісно, не можемо поставити за спиною кожного порушника податкового законодавства – інспектора, а за спиною кожного інспектора – ревізора управління внутрішньої безпеки. Тому ми прагнемо аналітичними методами виявляти загрози та працювати на упередження», - пояснив О.Клименко.

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