АТ «Родовід Банк» припиняє емісію та обслуговування платіжних карток у зв'язку з отриманням статусу санаційного банку, повідомляється на сайті кредитно-фінансової установи.

«З отриманням АТ «Родовід Банк» статусу санаційного банку і пов'язаними з цим змінами в діяльності банку, АТ «Родовід Банк» припиняє здійснення операцій з емісії та обслуговування платіжних карток» - йдеться в повідомленні банку.

Також вказується, що починаючи з 28 травня 2012 р., платіжні картки, емітовані банком, будуть заблоковані.

«Родовід Банк» просить своїх клієнтів звернутися у відділення банку, в якому вони обслуговуються, для закриття карткового рахунку.

При цьому банк повідомляє, що в разі наявності заборгованості за картковим рахунком, клієнту банку необхідно здійснити повне погашення боргу за реквізитами, вказаними в договорі.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований у 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк.

«Головними завданнями «Родовід Банку» як санаційного банку будуть: продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави», - йдеться в повідомленні Нацбанку.