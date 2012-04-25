«ВТБ Банк» у I кварталі збільшив прибуток у 5 разів — до 585,2 млн. грн

«ВТБ Банк» (Київ) у січні-березні 2012 року одержав чистий прибуток у розмірі 585,2 млн. грн, що в 5 разів більше за показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це сказано в квартальному звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку зменшилися на 1,6% і на 1 квітня 2012 року становили 35,39 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,1%, до 26,66 млрд грн, зобов'язання - на 3,6%, до 31,68 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд грн, власний капітал збільшився на 19,2% - до 3,72 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засноване в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк».