У Білорусі за перший квартал ціни на продтовари зросли у 2,2 раза

Мінськ. Ціни на продовольчі товари в Білорусі за I квартал 2012 року зросли в середньому на 123,8% щодо аналогічного періоду 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Так, у березні 2012 року в порівнянні з березнем 2011 року ціни на продтовари збільшилися на 122,5%, у порівнянні з лютим 2012 року – на 1,1%.

«Зміна цін на продовольство у березні в порівнянні з попереднім місяцем дала 0,52% приросту зведеного індексу споживчих цін», - повідомляє Білстат.

За інформацією Білстату, вартість мінімального набору продуктів харчування у березні 2012 року в порівнянні з лютим 2012 року знизилася на 1,4%, з груднем 2011 року – збільшилася на 3,2%, з березнем 2011 року – зросла у 2,3 раза.

«За I квартал поточного року відносно січня-березня 2011 року м'ясо і птиця подорожчали на 149,5%, масло рослинне - на 137,1%, рибні консерви - на 195,8%, риба і морепродукти - на 165%, крупи - на 79,9%, фрукти - 136,7%, чай - на 132,5%, цукор - на 105,5%, кондитерські вироби - на 154,5%, масло тваринне - на 108,8%. Ціни на молоко і молочні продукти зросли на 68,8%, яйця - на 145%, макаронні вироби - на 75,3%, алкогольні напої - на 150%, тютюнові вироби - на 140%. Знизилися ціни тільки на картоплю - на 9,1%», - уточнили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

У березні 2012 року в порівнянні з лютим поточного року ціни на цукор зросли на 7,5%, свинину (крім безкісткового м'яса) - на 5,8%, пиво - на 5,5%, напої безалкогольні - на 4%, свинину безкісткову, сіль - на 3,3%, яловичину безкісткову - на 2,7%, молоко згущене з цукром - на 2,5%, ковбасні вироби і копченину, яйця курячі, молоко і молочні продукти, напої алкогольні - на 1,2-1,8%.

Ціни на крупу пшоняну знизилися на 4,2%, масло рослинне - на 3,2%, пластівці вівсяні «Геркулес», крупу перлову - на 1,3%, крупу гречану - на 0,9%, м'ясо птиці, рис - на 0,7%.

Довідка УНІАН. Середні ціни за кг яловичини першої категорії в Білорусі у березні становили 30,806 тис. білоруських рублів, свинину (крім безкісткового м'яса) - 34,643 тис. рублів, тушки кур - 24,052 тис. рублів, варену ковбасу вищого сорту - 35,591 тис. рублів, морожену рибу - 25,048 тис. рублів.

Середні ціни за 1 л молока 2,5%-3,5% жирності становили 3,825 тис. рублів, сметани - 16,018 тис. рублів за кг, сиру твердого - 47,971 тис. рублів, масла тваринного - 44,622 тис. рублів, хліба житньо-пшеничного - 3,906 тис. рублів, макаронів - 6,266 тис. рублів. Середні ціни на картоплю в Білорусі в березні становили 1,673 тис. рублів за кг, капусту - 1,190 тис. рублів, моркву - 2,161 тис. рублів, ріпчасту цибулю - 3,190 тис. рублів, яблука - 10,378 тис. рублів.

Офіційний курс валют Нацбанку Білорусі: 8000 білоруських рублів – 1 дол. США; 996,7 білоруських рублів – 1 гривня.