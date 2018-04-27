Нацбанк має намір монополізувати ринок безготівкових платежів

Національний банк України зробив чергову спробу встановити необмежений контроль над безготівковими розрахунками і платіжними системами на території України. Банківський регулятор підготував і має намір внести на розгляд Верховної Ради новий варіант закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Варто відзначити, що індустрія вже понад два роки живе очікуванням чіткого й зрозумілого закону у сфері регулювання безготівкових платежів. Традиційно для України учасники ринку змушені сьогодні керуватися у своїй роботі безліччю резолюцій, актів і рекомендацій, у той самий час відбиваючись від хаотичних спроб законодавців нав’язати їм незрозумілі для них правила гри. У минулому однозначний спротив усіх ключових гравців, у тому числі великих банків, платіжних систем і бізнес-асоціацій, викликали горезвісні законопроекти 6465 и 6466. Обурення банківської спільноти легко пояснити: окрім незрозумілого змісту, який передбачає монополізацію ринку одним постачальником послуг, учасників ринку обурив сам підхід до процесу розробки законопроектів – без обговорень і консультацій з представниками індустрії.

Втім, такий підхід – не прикре непорозуміння, а радше норма українського законотворчого процесу. Нинішній законопроект теж готувався без участі основних гравців ринку, зокрема представників провідних банків і платіжних систем, і публічно не обговорювався. Законопроект у його проміжній версії був опублікований на сайті НБУ, однак після формального збору побажань від гравців ринку, у зміст документа не було внесено жодних суттєвих коректив. При цьому і міжнародні платіжні системи, і представники банківської спільноти неодноразово заявляли про свою готовність співпрацювати з НБУ з метою розробки прогресивного законодавства для регулювання ринку безготівкових платежів. І, без сумніву, їхній досвід міг би принести користь. Виходячи хоча б із тих міркувань, що світова індустрія електронних платежів успішно розвивається вже понад 50 років, тим часом як Україна, в якій частка безготівкових платежів складає близько 8%, стоїть лише на початку цього шляху. При цьому в нашій країні цей розвиток відбувається радше всупереч, ніж завдяки підтримці регуляторів, і всі успіхи, якими ринок може сьогодні похвалитися, є результатом зусиль саме міжнародних платіжних систем і комерційних банків, які продовжують інвестувати в галузь, її інфраструктуру, і фінансову грамотність власників карток.

Законопроект рясніє формулюваннями типу «відповідно до встановлених правил», «має право встановлювати вимоги», причому про які саме правила йде мова і які вимоги можуть встановлюватися – так і залишається нерозкритою таємницею. Зокрема окремі ключові норми запропонованого документа, а саме право НБУ встановлювати вимоги до платіжних систем або норма про кліринг і маршрутизацію транзакцій, є вкрай непрозорими, й існує небезпека надто широкої їх інтерпретації. Фактично регулятор закладає в закон карт-бланш для будь-яких своїх подальших ініціатив, не бажаючи навіть обговорювати деталі з членами Парламенту, який прийматиме законопроект. Закріплення на законодавчому рівні таких важливих положень у зазначених формулюваннях означає, що українські банки і платіжні системи будуть змушені працювати в умовах правил, що постійно змінюються, і не зможуть планувати свою діяльність навіть у середньостроковій перспективі. Подібні норми роблять законопроект надзвичайно вразливим до зловживань в інтересах окремих гравців і фактично створюють умови для встановлення певних преференцій для них, а також штучного обмеження конкуренції на ринку. Більше того, законопроект у його теперішній редакції практично перетворює НБУ на головного гравця – а не регулятора – українського ринку безготівкових платежів, впроваджуючи серйозні обмеження конкуренції. Існує практично стовідсоткова вірогідність того, що наслідком його прийняття стане встановлення непрозорої чиновницької монополії.

З огляду на все вищесказане, стає очевидно: закон у його чинній редакції якнайкраще ілюструє відому приказку «закон, як дишло – як повернеш, так і вийшло». Таким чином, постає питання: в чиїх інтересах буде застосовуватися цей закон. На жаль, явно не в інтересах українських банків і простих споживачів – адже всім зрозуміло, що відсутність конкуренції завжди веде до обмеження набору продуктів і послуг для споживачів, зниження конкурентоспроможності українських банків як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках фінансових послуг, уповільнення темпів впровадження інновацій і скорочення обсягу інвестицій у галузь.

Деякі галузеві експерти, зокрема аналітики Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігоря Бураковського і юридичної фірми Baker & McKenzie, вважають, що в разі прийняття цього законопроекту в його нинішній редакції такі міжнародні платіжні системи, як Visa і MasterCard будуть змушені переглянути свій підхід до українського ринку, і не виключено, що можуть піти з нього, повністю або частково. І це не дивно – на жаль, вітчизняний бізнес уже якось звик працювати наосліп через відсутність чітких правил гри, але міжнародні гравці навряд чи будуть миритися з такими стандартами.

Обсяг операцій з платіжними картами

в 2011 році зріс до 576 млрд грн

Наслідки такого кроку для економіки України неможливо передбачити, але навіть світова фінансова криза може поблякнути на цьому тлі. Упродовж 15 років міжнародні платіжні системи і банки докладають чималих зусиль й інвестують значні кошти в розвиток українського ринку електронних платежів в інтересах його учасників (банків, споживачів, торговельно-сервісних підприємств). І всі ці зусилля не йдуть на марне. На сьогоднішній день спостерігається стабільний розвиток ринку електронних платежів як за кількістю платіжних карток і зростанням обсягів платежів, так і за показниками розвитку платіжної інфраструктури нашої країни. Українські банки у співробітництві з міжнародними платіжними системами впроваджують для споживачів в Україні інноваційні, подекуди навіть сучасніші, ніж на Заході, продукти та послуги. Але 8% обсягу безготівкових платежів – це, з одного боку, показник потенціалу українського ринку електронних платежів, а з іншого – абсолютно чіткий сигнал усім і, в першу чергу, регулятору, про те, як багато ще належить зробити індустрії, щоб повною мірою розкрити цей потенціал. І закручування гайок, без сумніву, цьому не сприятиме.

Ще одне закономірне запитання, на яке бізнес уже зневірився отримати відповідь, стосується платежів і джерел фінансування ініціатив регулятора. Переформатування і переділ сфери платежів, що їх пропонує НБУ у своєму законопроекті, вимагає значних інвестицій і може зашкодити послідовному розвиткові ринку, вважають найбільші його гравці. Розробники законопроекту не надали учасникам ринку жодних розрахунків вартості і строків впровадження запропонованих змін, а також інформації про джерела фінансування й оцінку економічної ефективності запропонованих ініціатив для банків і власників карток. Очевидно, вони розраховували на те, що платіжні системи й великі банки будуть «змушені співпрацювати» і зрештою погодяться інвестувати в проекти Нацбанку. Однак це не дуже схоже на стимулювання інвестицій – швидше, на їх вимагання.

Окрім ризику остаточної втрати Україною своєї репутації з точки зору її привабливості для іноземних інвесторів (а на сьогоднішній день цей показник впав до рекордно низького рівня: Україна зайняла 152 місце з 183 у рейтингу «Ведення бізнесу 2012: ведення бізнесу у більш прозорому світі (Doing Business 2012))», переважно через побоювання інвесторів потрапити під жорсткий адміністративний прес та суттєву невизначеність), обмеження конкуренції на національному ринку електронних платежів і ймовірний вихід з ринку міжнародних платіжних систем, загрожують численними негативними наслідками для власників банківських карток, комерційних банків і розвитку національної платіжної інфраструктури в цілому. Мова йде про скорочення обсягів безготівкових розрахунків, незахищеність українських споживачів від шахрайства, зростання вартості послуг й обмеження конкуренції на ринку. І, на жаль, цей згубний для українського фінансового сектора процес, уже розпочався. Зокрема, в іноземних банків виникає все менше бажання працювати в Україні: згортається кредитування, закриваються філії, а частина банків узагалі йде з ринку або відмовляється від цілих сегментів бізнесу, передусім це стосується роздрібного бізнесу. На щастя, у світі ще є країни з більш сприятливим, ніж в Україні, інвестиційним кліматом. І те, що сьогодні бізнес коректно називає «переглядом напрямків роботи», ризикує стати втечею міжнародних компаній з країни.

Інакше кажучи, запропонований законопроект не лише докорінно змінює всю галузь електронних платежів, але й потенційно здатний перешкодити подальшій інтеграції України в європейську і глобальну фінансові системи.

У контексті всього вищесказаного пригадується недавня звістка про те, що Швеція планує повністю відмовитися від використання готівки. При цьому частка готівкових коштів у шведській економіці складає лише 3% у порівнянні, скажімо, з 7% у США і 9% в Євросоюзі. Стає сумно від того, що молодий український ринок можуть на довгі роки відкинути назад у розвитку чиїсь нерозумні законодавчі амбіції та особисті інтереси.

Олександр Сергеєв