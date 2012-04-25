Україна планує повернутися до питання отримання від ЄС допомоги у 610 млн євро

Україна здійснює заходи, щоб найближчим часом відновити секторальну співпрацю з Європейським Союзом і повернутися до питання надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це повідомив сьогодні міністр Петро Порошенко після зустрічі з директором програми сусідства Генерального директорату з питань розвитку і співробітництва Єврокомісії Маркусом Корнаро.

«Ми домовилися про те, що візит української делегації у Брюссель, який запланований на 15 травня, відбудеться не з порожніми руками, а з конкретними результатами нашої співпраці, які забезпечать відновлення співпраці з Європейським Союзом», - підкреслив П.Порошенко.

За словами П.Порошенка, це вже третя за останній тиждень плідна зустріч з керівниками Єврокомісії, що свідчить про насиченість та ефективність двостороннього діалогу.

У ході зустрічі, йдеться у повідомленні, сторони обговорили важливі питання секторальної співпраці між Україною та Євросоюзом. Зокрема, йшлося про співпрацю у сферах управління державними фінансами, регіонального розвитку, енергетики, енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про надання Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн євро.

Проте в лютому 2011 року Євросоюз припинив фінансову допомогу Україні у зв'язку із внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.