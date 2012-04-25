Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 1,038 млрд грн

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в березні 2012 року знизилася на 2,9% і на 1 квітня становила 1,038 млрд грн, з початку року заборгованість збільшилася на 6,2%; порівнянні з даними на 1 квітня 2011 року заборгованість скоротилася на 21,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в березні зафіксовано в 7 областях України і Києві. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося у 17 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн) на 1 квітня п.р. зафіксовано у Донецькій області – 230,182 млн грн (у березні скоротилася на 5,4%, з початку року зросла на 14,9%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася на 5,9%) і Харківській області – 104,845 млн грн (у березні скоротилася на 7,2%, з початку року — зросла на 16,4%, порівняно з 1 квітня 2011 року скоротилася на 33,9%).

Високий рівень заборгованості із заробітної плати залишається в Луганській області — 90,022 млн грн (у березні скоротилася на 4,5%, з початку року — на 3,1%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася на 9,1%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 квітня 2012 року становила 72,182 млн грн (у березні зросла на 2,6%, з початку року — скоротилася на 0,5%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася майже в півтора рази).

Найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 квітня п.р. зафіксовано у Чернівецькій області – 217 тис грн (у березні зросла на 3,8%, з початку року — скоротилася на 9,6%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася у 30 разів), Рівненській – 2,385 млн грн (у березні сума заборгованості скоротилася на 5,5%, з початку року — на 4,2%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася на 17,6%) і Тернопільської областях – 5,852 млн. грн (у березні скоротилася на 5,9%, з початку року — на 24,5%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася на 55,3%).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн грн.