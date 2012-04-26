Хорошковський заявляє, що йому вдалося добитися прогресу для розблокування допомоги від ЄС

Брюссель. Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський стверджує, що йому вдалося добитися прогресу для розблокування питання надання Україні макрофінансової допомоги Європейським союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 25 квітняі українським журналістам.

«Нам вдається продемонструвати, що ми здійснили серйозний прогрес на шляху розконсервування, розблокування макрофінансової допомоги, прямого бюджетного фінансування, тобто такі речі, які, безумовно, дуже важливі», - сказав він.

В.Хорошковський відзначив, що український уряд і парламент готові вирішити більшість питань, які не вимагають внесення змін до Конституції.

Разом з тим, він не уточнив, коли може бути відновлене надання макрофінансової допомоги ЄС Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Україна здійснює заходи, щоб найближчим часом відновити секторну співпрацю з ЄС і повернутися до питання надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн євро.

Довідка УНІАН. 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про надання Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн євро.

Проте в лютому 2011 року Євросоюз припинив фінансову допомогу Україні у зв'язку із внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель.