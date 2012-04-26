Чистий прибуток Deutsche Bank у першому кварталі знизився на 34% - до 1,4 млрд євро
09:08, 26 квітня 2012Фінанси
0
Чистий прибуток найбільшого німецького банку Deutsche Bank у першому кварталі поточного року знизилася на 34% у порівнянні з тим же періодом минулого року і склав 1,4 мільярда євро, свідчать дані фінансової звітності банку.
Прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію скоротилася до 1,49 євро проти 2,2 євро в січні-березні 2011 року.
Аналітики очікували чистий прибуток у розмірі 1,64 мільярда євро, передає РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter