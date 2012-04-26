Голова Держземагентства Тимченко в 2011 році отримав 343,2 тис. грн доходу

Сукупний дохід голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка в 2011 році становив 343,154 тис. грн.

Про це йдеться в декларації, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» (№76 від 26 квітня ц.р.).

Згідно з декларацією, минулого року С.Тимченко отримав 126,854 тис. грн заробітної плати, дивіденди, відсотки становили 95 грн, дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна - 216,205 тис. грн.

С.Тимченко володіє земельною ділянкою площею 30,2 га.

Сума коштів на рахунках у банках у нього становить 12,65 тис. грн.

При цьому сім'ї голови Держземагентства належить земельна ділянка площею 28 га, квартира площею 300 кв. м, паркомісце площею 8 кв. м.

Дружина С.Тимченка володіє автомобілем «Тойота Венза» 2010 року випуску (з об'ємом двигуна 2,7 тис. куб. м).

Разом із тим, колишній заступник голови Держземагентства Микола Калюжний минулого року отримав сукупний дохід 125,5 тис. грн (виключно заробітна плата).

Доходи його дружини становили 329,2 тис. грн.

Сім'ї М.Калюжного належать 2 земляних ділянки площею 1 га і площею 1,7 га, житловий будинок площею 334,7 кв. м, квартира площею 130 кв. м, гараж площею 24 кв. м, інше нерухоме майно.

М.Калюжний є власником автомобілів "Москвич" 1991 року випуску і ВАЗ 2121 2008 року випуску.

Його дружина володіє автомобілем Lexus GX 460 2011 року випуску.

Сума коштів на рахунках у банках дружини М.Калюжного становить 3,5 млн. грн.

Водночас, перший заступник голови Держземагентства Артем Кадомський у 2011 році отримав сукупний дохід у 136,796 тис. грн, із них зарплата - 127,205 тис. грн, матеріальна допомога - 9,6 тис. грн. Йому належить 1/3 частина квартири площею 76 кв .м. Він також має право користування квартирою площею 150 кв. м.