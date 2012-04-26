Тігіпко у 2011 році одержав 26,9 млн грн доходу

Віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко у 2011 році одержав сукупний дохід у розмірі 26 млн. 911, 227 тис. грн.

Про це йдеться у декларації доходів, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 76 від 26 квітня п.р.).

Згідно з декларацією, заробітна плата С.Тігіпка минулого року становила 360,893 тис грн, дохід від відчуження земельних ділянок - 270 тис грн, дохід від відчуження квартири - 5,082 млн. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 145 тис грн, дивіденди - 21 млн. 052,845 тис. грн.

У приватній власності віце-прем'єр-міністра перебувають земельні ділянки загальною площею 40 735 кв. м, квартири загальною площею 40 кв. м, внески (паї) у статутних (пайових) фондах підприємств, установ на загальну суму 20 млн. 929,46 тис грн.

На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у С.Тігіпко - 1 млн. 241,499 тис грн.

У власності членів сім'ї віце-прем'єр-міністра перебувають земельні ділянки площею 41 450 кв. м, житловий будинок площею 1,252 тис. кв. м, квартира площею 99,8 кв. м, легковий автомобіль BMW 745IL з об'ємом двигуна 4,5 тис. куб. м, внески у статутних фондах підприємств на 615,466 тис. грн.

Водночас витрати на житлово-комунальні послуги і послуги, пов'язані з утриманням майна, що перебуває у власності С.Тігіпка і членів його сім'ї, у 2011 році становили 270,979 тис. грн.