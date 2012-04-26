Доходи голови Націнформнауки Семиноженка в 2011 р. склали 1,4 млн. грн

Голова Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко в 2011 році одержав сукупний дохід у розмірі 1 млн. 401,436 тис. грн.

Про це йдеться в декларації чиновника, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» (№76 від 26 квітня ц.р.).

Згідно з декларацією, у власності В.Семиноженка знаходиться автомобілі Lexus LX570 2011 року випуску (витрати на придбання склали 1,15 млн. грн), Range Rover 2007 року випуску, Mercedes 8600 2007 року випуску.

Сума коштів на рахунках голови агентства складає 1 млн 458, 396 тис. грн.

При цьому витрати на утримання майна декларанта склали 1 млн 051,047 тис. грн.

Сім'я В.Семиноженка минулого року одержала сукупний дохід у розмірі 1 млн. 788,506 тис. грн. У власності сім'ї знаходяться квартири загальною площею 730,6 кв. м, автомобіль Mercedes ML 350 2008 року випуску. Сума коштів на рахунках у банках сім'ї склала 4 млн 373,961 тис. грн. Витрати на утримання членів сім'ї склали 69, 142 тис. грн.