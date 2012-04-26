Сьогодні у пари EUR/USD є шанс зміцнити позиції - експерт

На торгах у четвер, 26 квітня, у пари EUR/USD будуть шанси трохи зміцнити свої позиції, враховуючи публікації CPI Німеччини та індикаторів довіри в єврозоні, в цілому, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, оскільки останні дослідження IFO і ZEW демонстрували позитивну динаміку, можливі сприятливі дані і сьогодні, що підтримає пару в прориві позначки 1.3230 з подальшою метою 1.3270.

Позиції GBP/USD залишаються досить стійкими, що підтвердила реакція пари на слабкі дані по ВВП. Крім негативних темпів зростання, за попередніми даними, є ще кілька інших індикаторів, які свідчать про те, що економіка дійсно відновлюється. Можливо, саме тому фунт поводився настільки впевнено. Інвестори вважають, що попередні дані за 1 квартал можуть бути переглянуті в бік підвищення вже в наступному звіті. Таким чином, лише додатковий негатив з боку, наприклад, даних CBI, що публікуються сьогодні, здатний викликати відкат пари. Первинною метою стане 1.61, за яким піде 1.6060.

Тепер, коли Банк Японії і Федрезерв знову на рівних в очікуваннях щодо монетарної політики, не виключено деяке зміцнення ієни, правда, лише за наявності позитивних каталізаторів економічного плану. Сприятлива торговельна активність Японії в квітні здатна відправити пару до позначки 81.00 з подальшою метою 80.80.