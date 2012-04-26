Начальник податкової міліції Головач за 2011 р. задекларував 411 тис. грн доходу

Перший заступник голови Державної податкової служби - начальник податкової міліції Андрій Головач задекларував за 2011 рік 411 тис. грн доходу, зокрема 169 тис. грн заробітної плати.

Текст відповідної податкової декларації обнародувано в газеті «Урядовий кур’єр» №76 від 26 квітня 2012 року.

У структурі доходів А.Головача велику частину становлять дивіденди і відсотки — 230 тис. грн. дохід від викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики в спорті становив 12 тис. грн.

У декларації А.Головача серед членів сім'ї зазначена дружина. Загальна сума доходів сім'ї за підсумками 2011 року становила 723 тис. грн, зокрема: заробітна плата — 25 тис. грн, дивіденди і відсотки — 170 тис. грн, дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності — 494 тис. грн, дохід від оренди майна — 34 тис. грн.

На рахунках в банках та інших фінустановах А.Головача 1,988 млн. грн, зокрема в 2011 році на рахунки перераховано 288 тис. грн. На рахунках членів сім'ї — 2,488 млн. грн.

У власності А.Головача 50% квартири площею 77 кв. м, решта 50% - у власності сім'ї. Також його сім'я володіє квартирою площею 178 кв.м.

У власності, оренді або на інших правах користування у А.Головача є легковий автомобіль Toyota Camry (3456 куб. см) 2006 року випуску, у членів його сім'ї — легкові автомобілі Infiniti FX (3498 куб. см) 2007 року випуску і Audi A8 (4163 куб. см) 2011 року випуску.