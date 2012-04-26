Голова Держінспекції з питань праці Черкасов за 2011 р. задекларував 824 тис. грн доходу

Голова Державної інспекції з питань праці Андрій Черкасов за підсумками 2011 року задекларував 824 тис. грн доходу.

Про це йдеться в його податковій декларації, оприлюдненій в газеті «Урядовий кур’єр»(№76 від 26 квітня ц.р.).

Загальний дохід його сім'ї (дружина, син і донька) в 2011 році склав 1,672 млн. грн.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінустановах А.Черкасова складає 2,08 млн. грн, членів його сім'ї - 2,06 млн. грн.

У власності й оренді А.Черкасова знаходяться квартира площею 97,5 кв. м і два гаражі площею 30 кв. м і 24 кв. м. У власності й оренді членів сім'ї - земельна ділянка площею 619 кв. м, дачний будинок площею 21,1 кв. м, дві квартири площею 95,4 кв. м і 151,6 кв. м.

У графі «Відомості про транспортні засоби» у власності А.Черкасова значиться легковий автомобіль SUBARU OUT BACK (2457) 2010 року випуску.