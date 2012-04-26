Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0340/8,0370 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2742/46, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6310/10,6370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3230/32 (середа - 1,3210/12).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.