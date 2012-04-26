Співпраця з МВФ продовжиться, якщо Фонд погодиться з позицією України - Азаров

Програма з виділення Міжнародним валютним фондом коштів кредиту stand-by Україні може бути продовжена у випадку, якщо Фонд погодиться з позицією України про неможливість виконання умови, що стосується підвищення тарифів на газ у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні журналістам, коментуючи на прохання УНІАН результати переговорів української делегації з МВФ.

«Якщо МВФ погодиться з нашими підходами, значить, програма продовжуватиметься в тому ключі, в якому ми домовилися. Не погодиться – ну що ж, будемо, як то кажуть, далі дивитися на життя оптимістично й продовжувати співпрацю», - сказав М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня українська делегація відбула до Вашингтона на Щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), на якому планувалося обговорення сучасних викликів і перспектив подальшого розвитку світової фінансово-економічної системи. Очолив українську делегацію голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, а до її складу входив міністр фінансів України Юрій Колобов.

В кінці минулого тижня деякі ЗМІ з посиланням на віце-президента Світового банку Пилип Ле Уеру, оприлюднили інформацію про позицію СБ стосовно перспектив співпраці України і МВФ. Зокрема, сказані ним слова були подані в контексті того, що виділення грошей МВФ пов'язане з підвищенням ціни на газ, і якщо Україна підвищить тарифи, то це негативно позначатиметься на всіх громадянах країни і є неправильним.

25 квітня з'явилася заява СБ, в якій зазначалося, що між Світовим банком (СБ) і Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає розбіжностей щодо реформи тарифів на газ в Україні.

«На нашу думку, таку програму (з питань ціни на газ і енергоефективності - УНІАН) слід починати з реформи тарифів і підтримувати її програмою надання адресної допомоги соціально незахищеним громадянам, а також здійсненням низки заходів щодо покращення енергоефективності. Між Світовим банком і Міжнародним валютним фондом не існує ніяких розбіжностей із цього питання», - йшлося в заяві.

Крім того, Світовий банк готовий підтримати проект у сфері енергоефективності, який займатиметься вирішенням проблеми централізованого теплопостачання. Банк також готовий підтримати програми адресної соціальної допомоги, які допоможуть домогосподарствам із низьким рівнем доходів пом'якшити вплив високих тарифів у тому випадку, якщо влада готова здійснювати тарифні реформи.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by в розмірі 1 млрд SDR, що складає 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.