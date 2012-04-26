В Україні зростання індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 2,1%

В Україні в січні-березні 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 2,1%, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Низький світовий попит зумовив уповільнення зростання економіки України. Темпи зростання індексу виробництва базових галузей за січень-березень зменшилися порівняно з відповідним періодом минулого року до 2,1%», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що охолодження зовнішньої ділової активності негативно вплинуло на основні галузі промисловості. Так, обсяги виробництва металургії в річному численні зменшилися на 2,6% внаслідок зниження попиту на сталь, також зменшилося виробництво продукції в машинобудуванні (на 5,6%).

При цьому ціни на енергоносії залишаються на високому рівні. Це стимулює видобуток паливно-енергетичних копалин, унаслідок чого виробництво у видобувній промисловості зростало високими темпами (4,6%). На відміну від енергоносіїв за достатньої пропозиції, ціни на сирі харчові продукти залишалися низькими, що сприяло збільшенню виробництва в харчовій галузі — 2,4% в річному вимірі. «Це трохи сприяло динаміці промислового виробництва, обсяги якого в річному численні знизилися на 1,1%, за січень-березень зростання сповільнилося до 0,9%», - говориться в повідомленні Нацбанку.

Крім того, НБУ повідомляє, що зниження цін на сільськогосподарську продукцію, яке почалося минулого року, і високі витрати сільгоспвиробників унаслідок збереження значних залишків продукції зумовили їх невисоку активність (у річному вимірі зростання обсягів виробництва становило 0,7%). Завершення будівництва інфраструктурних та інших об'єктів, пов'язаних із проведенням Євро-2012, і низький інвестиційний приватний попит зумовили зниження обсягів виробництва в будівельній галузі на 5,6%.

За інформацією НБУ, основним чинником, який підтримував економічне зростання, був високий внутрішній споживчий попит.

«Підвищення соціальних стандартів забезпечило високі темпи зростання реальної заробітної плати (16,2% в лютому в річному вимірюванні). Найпозитивніший внесок у приріст ІВБГ (1.2 п. п.) забезпечила роздрібна торгівля, зростання обороту якої в березні становило 13,5% у річному вимірі», - говорять в Нацбанку.

Також повідомляється, що за оцінками НБУ, зростання ВВП України за січень-березень порівняно з січнем-березнем минулого року утримується на рівні близько 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, що становлять більш як 40% ВВП.