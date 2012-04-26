Держборг України у березні зріс на 2,2% – до 60,5 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 483 млрд 297 млн 665,09 тис грн, або 60 млрд 512 млн 810,67 тис дол., що на 2,2% більше показника на кінець лютого 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 березня 2012 р. становив 295,83 млрд грн (61,21% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,04 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 187,47 млрд грн (38,79%), або 23,47 млрд дол.

Державний борг України на кінець березня 2012 р. становив 371,21 млрд грн (76,81%), або 46,48 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 195,79 млрд грн (40,51%), або 24,52 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 175,42 млрд грн (36,3%), або 21,96 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 112,09 млрд грн (23,19%), або 14,03 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,03 млрд грн (20,7%), або 12,52 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,49%), або 1,5 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, у березні 2012 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 10,4 млрд грн за рахунок капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 6 млрд грн і поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів.

Довідка УНІАН.Державний і гарантований державою борг України у 2011 році зріс на 9%, і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.

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