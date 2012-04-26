Українські банки підбивають підсумки за I квартал

«Укрсоцбанк» у І кварталі збільшив чистий прибуток в 1,5 раза – до 2,834 млн. грн

АКБ «Укрсоцбанк» (Київ) в першому кварталі 2012 року у порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток в 1,5 раза - до 2,834 млн. грн.

Про це сказано у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку в звітному періоді збільшилися на 0,5% і на 1 квітня 2012 року становили 40,393 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,5%, до 29,212 млрд грн, зобов`язання - на 0,6%, до 33,807 млрд грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,3%, до 6,586 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».

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«УкрСиббанк» у I кварталі одержав 34,48 млн. грн прибутку проти 170,6 млн. грн збитку роком раніше

«УкрСиббанк» у січні-березні 2012 року одержав 34,48 млн. грн прибутку проти 170,6 млн. грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано в квартальному звіті, розміщеному на офіційному сайті банку.

Активи банку за звітний період скоротилися на 9% і на 1 квітня 2012 року становили 29,86 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 7,2%, до 17,2 млрд грн, зобов`язання - на 10,5%, до 27,3 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 7,512 млрд грн, власний капітал зріс на 9,7% - до 2,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій «УкрСиббанку».

«УкрСиббанк» у 2011 році збільшив збиток на 22% у порівнянні з 2010 роком - до 3,717 млрд грн.

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ПУМБ у I кварталі збільшив чистий прибуток у 4 рази – до 38,8 млн. грн.

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) у січні-березні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 4 рази – до 38,8 млн. грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку за звітний період зменшилися на 9,3% і на 1 квітня 2012 року становили 31,64 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – зросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, зобов`язання – зменшилися на 10,6%, до 27,56 млрд грн.

Розмір статутного капіталу на 1 квітня 2012 р. становив 3,295 млрд грн., власний капітал у січні-березні збільшився на 1,2% – до 4,08 млрд грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і «Донміськбанку», що почався восени 2010 року. Банки об`єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під об`єднаним брендом «Перший український міжнародний банк». У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання «Донміськбанку». Діяльність «Донміськбанку» як фінансової установи не здійснюється.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ПУМБ у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн. грн.

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«Укргазбанк» у І кварталі збільшив чистий прибуток у 30 разів — до 94,461 млн. грн

ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 30 разів — до 94,461 млн. грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 7% і на 1 квітня 2012 року становили 19,407 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 20%, до 6,621 млрд грн, зобов`язання зросли на 7,6%, до 16,512 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 10 млрд грн, власний капітал збільшився на 3,2%, до 2,895 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

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Банк «Фінанси і кредит» у I кварталі одержав 35 тис. грн прибутку проти 65,09 млн. грн роком раніше

Банк «Фінанси і кредит» (м. Київ) у січні-березні 2011 року одержав 35 тис. грн прибутку в порівнянні з 65,09 млн. грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано в квартальному звіті, розміщеному на офіційному сайті банку.

Активи банку за звітний період зросли на 4,6% і на 1 квітня 2012 року становили 23,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,25%, до 17,86 млрд грн, зобов`язання - на 5,04%, до 21,25 млрд грн.

Статутний капітал банку в першому кварталі ц.р. залишався на рівні 2 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,001% - до 1,79 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси і кредит» заснований у 1990 році.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2012 року є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтинові ЖЕВАГО.

Банк «Фінанси і кредит» у 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротив збиток у 2,4 раза – до 79,163 млн. грн.

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Прибуток банку «Хрещатик» у I кварталі зменшився в 3,5 раза – до 2,6 млн. грн

Прибуток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у січні-березні 2012 року становив 2,6 млн. грн, що в 3,5 раза менше у порівнянні з показником аналогічного періоду 2011 року.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку з початку року збільшилися на 2,3% і на 1 квітня 2012 р. становили 7,57 млрд грн, зобов`язання – на 0,9%, до 6,9 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – зменшилися на 3%, до 4,02 млрд грн, власний капітал – зріс на 20,6%, до 662,42 млн. грн, статутний капітал — на 13,7%, до 828,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстрований у травні 1993 року.

На 1 січня 2012 року акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,4306%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь – 24,8981%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь – 24,9796%.

Збиток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у 2011 році становив 35,955 млн. грн, що в 5,8 раза менше у порівнянні з показником 2010 року.

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