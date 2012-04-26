На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0340/8,0390 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0340/8,0370, на 12:00 звузився спред - 8,0345/8,0370. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0340/8,0390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2742/0,2746, на 12:00 ціни піднялися до 0,2744/0,2748. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль залишився на колишньому рівні, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2945 (+0,0005).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3200/1,3260.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6310/10,6370, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6340/10,6415. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали - 10,6115/10,6225.