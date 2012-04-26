Рада НБУ затвердила кошторис на 2012 рік

Рада Національного Банку України 26 квітня затвердила кошторис Національного банку України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ради НБУ Василь Горбаль журналістам у четвер.

У свою чергу член ради НБУ Юрій Полунєєв заявив УНІАН, що витрати регулятора в поточному році затверджено на рівні 9,9 млрд грн, доходи – 14,4 млрд грн.

Крім того, рада НБУ затвердила основи грошово-кредитної політики, але при цьому прогнозні параметри основних макропоказників і монетарних агрегатів будуть обнародувані пізніше після доопрацювання документа в робочому порядку.

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