Рада НБУ затвердила кошторис на 2012 рік
17:34, 26 квітня 2012Фінанси
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Рада Національного Банку України 26 квітня затвердила кошторис Національного банку України на 2012 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ради НБУ Василь Горбаль журналістам у четвер.
У свою чергу член ради НБУ Юрій Полунєєв заявив УНІАН, що витрати регулятора в поточному році затверджено на рівні 9,9 млрд грн, доходи – 14,4 млрд грн.
Крім того, рада НБУ затвердила основи грошово-кредитної політики, але при цьому прогнозні параметри основних макропоказників і монетарних агрегатів будуть обнародувані пізніше після доопрацювання документа в робочому порядку.
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