Обсяг грошових переказів до України зріс на 17% - до 742 млн. дол.

Загальна сума грошових переказів, які надійшли в Україну у I кварталі 2012 року, становить 742 млн. дол. в еквіваленті, що на 17% більше за показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, сума грошових переказів, відправлених з України у січні-березні 2012 року, проти аналогічного періоду 2011 року зросла на 14% - до 106 млн. дол.

При цьому в НБУ відзначають, що розподіл ринку між системами транскордонних переказів, створених нерезидентами, залишається нерівномірним. Так, з використанням трьох систем уI кварталі 2012 року в Україну надійшло більш як 50% загальної суми: Western Union - 35%, Юністрім - 13%, «Золота Корона - Грошові перекази» - 13%.

До п'ятірки найбільших операторів ринку також увійшли MoneyGram - 9% і Contact - 7%.