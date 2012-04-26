Аудит НБУ в 2011-2013 роках проведе компанія «Ернст енд Янг»

Аудит Національного банку України в 2011-2013 роках проведе компанія «Ернст енд Янг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ради НБУ Василь Горбаль журналістам у четвер.

Довідка УНІАН. Компанія Ernst & Young є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній із надання професійних послуг. В Україні компанія Ernst & Young веде діяльність з 1991 року.

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