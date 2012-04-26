Мінфін на сьогоднішньому аукціоні від продажу ОВДП залучив до держбюджету майже 0,7 млрд грн
18:50, 26 квітня 2012Фінанси
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Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 699,7 млн. грн.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 507,9 млн. грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14% річних; терміном обігу 5 років - 191,8 млн. грн під 14,3%.
Як повідомляв УНІАН, Мінфін 24 квітня від продажу ОВДПзалучив до держбюджету близько 1,49 млрд грн.
Довідка УНІАН. За січень-березень ц.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн. дол. і 205,2 млн. євро.
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