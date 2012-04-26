Мінфін на сьогоднішньому аукціоні від продажу ОВДП залучив до держбюджету майже 0,7 млрд грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 699,7 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 507,9 млн. грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14% річних; терміном обігу 5 років - 191,8 млн. грн під 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 24 квітня від продажу ОВДПзалучив до держбюджету близько 1,49 млрд грн.

Довідка УНІАН. За січень-березень ц.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн. дол. і 205,2 млн. євро.