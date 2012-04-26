ДПСУ очікує на 5 млн. грн від оренди житла під час Євро-2012

Державна податкова служба України (ДПСУ) чекає, що орендодавці спрямують до бюджету мінімум 5 млн. грн за результатами чемпіонату з футболу Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Розрахунки зроблено на підставі середньої вартості житла, що пропонується в оренду. Вартість житла в Києві становить 1100 грн, Донецьку - 450 грн, Львові - 350 грн, Харкові - 360 грн. Кількість футбольних уболівальників і туристів в цей період становитиме більш як 200 тис. чоловік, значна частина з них орендуватимуть житло.

Всього станом на 1 січня ц.р. зареєстровано більш як 85 тис. осіб, які здійснюють діяльність у сфері готельного бізнесу або надають в оренду нерухоме майно. З них 52 тис. – фізичні особи-підприємці та 33 тис. - громадяни, до бюджету сплачено більш як 44 млн. грн.

Упродовж першого кварталу 2012 року зареєстровано більш як 22 тис. громадян, які одержували доходи від надання в оренду нерухомого майна. Вони сплатили до бюджету майже 16 млн. гривень податку.