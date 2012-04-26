Держбюджет в січні-березні зведено з профіцитом 975,7 млн. грн

Державний бюджет України за підсумками січня-березня 2012 року виконано з профіцитом 975,7 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, за даними місячного звіту, в I кварталі 2012 року обсяги надходжень до бюджету перевищують на 10,8 млрд грн показник аналогічного періоду 2011 року. Надходження до загального фонду держбюджету зросли на 16% і становили 65,88 млрд грн.

За даними Держказначейства, касові витрати держбюджету в I кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зросли на 9,26 млрд грн, або на 13,9%, і становили 75,9 млрд грн. Витрати загального фонду держбюджету збільшилися проти аналогічного періоду 2011 року на 11,6%.

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