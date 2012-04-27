Банк Японії зберіг процентну ставку на рівні 0-0,1%

Комітет з монетарної політики Банку Японії одноголосно прийняв рішення зберегти на мінімальному рівні 0-0,1% базову процентну ставку.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків.

У той же час, регулятор збільшив програму викупу активів на п'ять трильйонів ієн - до 70 трильйонів ієн і продовжив терміни її реалізації до середини 2013 року.

Крім того, ЦБ прийняв рішення купувати держоблігації Японії з термінами погашення від одного до трьох років, хоча раніше планував купувати лише однорічні та дворічні папери.

На думку експертів, ймовірність нової кризи на фінансових ринках через боргові проблеми Європи зберігається, в той час як економіка США поступово відновлюється. На цьому тлі економічна активність в Японії не демонструє істотної позитивної або негативної динаміки. Тим не менше, є ознаки того, що незабаром можливе прискорення темпів зростання, передає РІА "Новини".

Регулятор, як і раніше, вважає дефляцію одним з істотних факторів ризику для національної економіки.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.