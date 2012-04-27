Росія виділила Придністров'ю 30 млн дол для стабілізації курсу місцевої валюти

Росія виділила Придністров'ю транш з метою забезпечення стабілізацію курсу місцевої валюти, повідомив у четвер, 26 квітня, в телеефірі президент невизнаної Придністровської Молдавської республіки Євген Шевчук.

За його словами, одним із підсумків нещодавнього візиту віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна в Придністров'я стало виділення 30 млн дол (у російських рублях) для стабілізації придністровського рубля. Один російський рубль приблизно дорівнює 0,37 рублям Придністров'я.

«Кошти зараховані на рахунки Центрального банку», - сказав Є.Шевчук під час телепередачі «Діалог з президентом».

Президент невизнаної Придністровської Молдавської республіки підкреслив, що в даний час розглядається питання виділення Придністров'ю Росією додаткових ресурсів, передає Газета.RU.