Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0340/8,0370 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2728/32, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5735/10,5790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3167/69 (четвер — 1,3230/32).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.